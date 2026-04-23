元乃木坂46の秋元真夏が23日、インスタグラムを更新。梅澤美波との2ショットを公開した。【写真】「少しむちっとした」体型で撮影秋元真夏の水着カット秋元は「今日深夜1時のTOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』に出演させていただきます」と告知し、「卒業直前の梅と」とコメント。「仕事で会うの久々だったからめちゃくちゃうれしかった〜」と再会を喜び、「変わらず乃木坂愛に溢れた梅が愛おしくてかっこよくて、あっという間の1