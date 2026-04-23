モデルでリアリティスターのケンダル・ジェンナーに、『嵐が丘』や『フランケンシュタイン』で注目のジェイコブ・エロルディとの交際の噂が浮上した。妹のカイリーがキューピッドとなったようだ。【写真】ケンダル・ジェンナーもカンヌを彩ったネイキッドドレス二人は現地時間4月11日、「コーチェラ2026」の1週目でヘッドライナーを務めたジャスティン・ビーバーのアフターパーティーにて、「イチャイチャ」したり、「べった