モデルの山田優が２３日、都内で行われた米映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開、デビッド・フランケル監督）のジャパンプレミアに出席し、自身のモデル活動と映画を重ねた。１４歳でモデルデビューし、キャリアは２５年以上。「ファッションがものすごく華やかでワクワクするところもそうだけど、２０年前に私はちょうど（ヒロインの）アンディを重ねながら見ていた。今となってはミランダ（ヒロインの上司）の孤独とか