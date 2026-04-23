◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２３日・エスコンフィールド）日本ハムの清宮幸太郎内野手が、一時同点となる一打を放った。１点を追う４回、先頭・西川の右中間三塁打でチャンスをつくったが、レイエスは三ゴロで三塁走者は動けず。続く郡司は投ゴロで三本間に三塁走者が挟まれ、走者が入れ替わり２死二塁となった。抑えられると相手に流れがいきそうな場面だったが、続く清宮幸が粘って６球目の変化球を中前適時打。試合を