歌手の小柳ルミ子が披露した“開脚ショット”が話題を呼んでいる。２３日に自身のインスタグラムを更新し、「４／１８デビュー５５周年ＬＩＶＥ感動の涙と共に無事終える事が出来ました」とつづった小柳。「４３年もの長きに渡って続けて来たステージ本番前のルーティーン」として、１８０度開脚を披露し、驚異的な柔軟性を知らしめた。小柳は、「面倒な時もあるけどサボらずこの柔軟＆ストレッチをやらな