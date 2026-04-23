筆者の友人・Y子は現在アルバイトとして飲食店に勤務しています。Y子は幼い頃、母親から仕事に関するアドバイスを受けたのに聞く耳を持たなかったとか。そんなY子が後悔しているエピソードをご紹介しましょう。 現状 私のアルバイト先の飲食店はとても忙しい店で、職場環境はかなりブラックです。それでも転職したばかりの夫の給料が少ないため、生活のために働かなければいけませんでした。 大学卒業後に就職して正