大相撲の春巡業が２３日、東京・府中市で行われた。幕内・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が、土俵外の基礎運動などで汗を流した。今巡業では巡業副部長の山響親方（元幕内・巌雄）から助言を受ける機会があったという。「土俵周りで四股、腰下ろしをご指導いただいて、太もも回り、足回りが大きくなった感じがある。腰の下ろし方も、ちょっとしたことだが、それを変えるだけで今まで踏んでいた四股がさらにきつくなった」と語り、他の部屋