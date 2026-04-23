立ち技格闘技「KNOCKOUT」は23日、都内で「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」の対戦カードを発表した。KNOCKOUT―BLACKスーパーバンタム級王者の森岡悠樹（32＝北流会君津ジム）は晃貴（28＝teamVASILEUS）の挑戦を受ける。森岡は3月の大会で晃貴にKO負け。タイトルを懸けてリベンジ戦となる。王者の森岡は「3月14日に出て、KNOCKOUTリングでベルトを持っていたのに負けてしまったが、必ずやり返します」とリベ