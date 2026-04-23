モデルの谷まりあが23日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）のジャパンプレミアに参加した。【横からショット】ボディラインあらわ…ノースリドレスを着こなす谷まりあプレミアムゲストとして参加。「自分がファッション業界で働いているのは、もちろんなんですけど自分自身もすごくファッションが大好き。いろいろなコーディネートも見られるのが好きなポイントで