立ち技格闘技「KNOCKOUT」は23日、都内で「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」（6月21日、国立代々木競技場第2体育館）の対戦カードを発表した。KNOCKOUT.BLACK女子アトム級タイトル戦3分3R王者・山田真子（31＝WICKYGYM）は久しぶりの参戦の平岡琴（35＝フリー）の挑戦を受ける。挑戦者の平岡は「前回負けてしまって引退しようと思ったが、格闘技も嫌いになるのではないか。たくさんの人に声を掛けてもらってもう