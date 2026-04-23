〈BTS・JINはオフに伊豆へ、Vは“鉄板焼”投稿を削除…東京ドームライブの舞台裏「日本オリジナル楽曲も練習、日本語に苦労するメンバーも」7年ぶり来日秘話〉から続くBTSのメンバーを束ねるリーダーのRM（31）が向かったのは若者の街・渋谷だった。異国にいる開放感からだろうか、そこで見せた思わぬ姿とは……。（4月22日配信「週刊文春 電子版」より記事の一部を抜粋してお届けします）【画像】渋谷で姿を見せたRM◆ ◆ ◆羽