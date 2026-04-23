小学６年生と中学３年生を対象とした全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）の国語と算数・数学が２３日、一斉に実施された。来年度からは全教科で学習用端末を使ったオンライン出題に移行する予定で、筆記形式は今年度が最後となる。文部科学省が同日公表した国語と算数・数学の問題では、実際の学級活動や授業での話し合いなど日常的な題材を扱った出題が目立った。小学算数では、６年生が１年生との交流会を計画する場