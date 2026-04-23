元フジテレビアナウンサー・内田恭子（４９）が１５日、ＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ」に生出演した。「ゴゴスマの衣装です」と投稿したのは、デニムっぽくも見えるシャツとパンツのコーデ。スペイン発の高級ブランド「ＬＯＥＷＥ」（ロエベ）番組ではシャツのボタンをあけて、襟を少したてたモデルのような洗練の着こなしを披露した。ＳＮＳに写真を投稿しており、コメント欄には「素敵ですね〜♥」「お綺麗です♥」