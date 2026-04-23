【漫画】本編を読む何気なく夫のスマホを見たことが、すべての始まりだった――。『金曜に、夫を破滅させます ずっと幸せだと思ってた』（されみ：原作、リアコミ：企画、真青：漫画/KADOKAWA）は、平凡な結婚生活に潜んでいた裏切りに立ち向かう妻の姿を描いた作品だ。主人公は夫と結婚して2年目の美咲。共働きなのに夫は家事を一切手伝わずにすべてを美咲に任せきりにしており、さらに義母から何度も「子どもはまだなの？」