【モデルプレス＝2026/04/23】女優・モデルの三吉彩花が4月23日、都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（5月1日公開）ジャパンプレミアイベントに登壇。【写真】タトゥー話題の29歳女優、へそピ目立つ超ショート丈シャツ◆三吉彩花、ショート丈シャツコーデ披露へそピアスが目立つショートシャツコーディネートで登場した三吉。「いつもと違ったパンツ、ジャケットスーツのコーディネートです。一見、すごくマニッシュではあ