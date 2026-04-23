【CSM変身ベルトGバックルmark7】 【CSM ゲージランプGバックル】 4月29日 予約受付開始 バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSM変身ベルトGバックルmark7」と「CSM ゲージランプGバックル」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月29日に予約受付を開始する。 本商品は4月29日より公開予定の「アギトー超能力戦争ー」に登場する氷川誠が装着する「