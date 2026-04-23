◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）１週前追い切り＝４月２３日、栗東トレセン闘争心を注入した。阪神大賞典からの重賞連勝を狙うアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）が１週前追い切りを行い、パワフルな伸び脚を見せた。ＣＷコースで荻野琢真騎手（レースでは武豊騎手）が手綱を執り、外サトノフレイ（３歳未勝利）を５馬身追走。攻め馬駆けする僚馬を目標に