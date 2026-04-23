元「モーニング娘。」の人気メンバーが、年上夫とのラブラブ夫婦な様子を披露し、話題を呼んでいる。高橋愛（３９）が２３日に自身のインスタグラムを更新し、「岩木山ー！！！！綺麗매우아름답습니다（＝とても綺麗です）青森、大好きだぁー！！！！」とつづると、夫でタレント・あべこうじ（５１）との、青森旅行での仲睦まじい姿を動画にして見せた。この投稿に