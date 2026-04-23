8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのRANが23日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）のジャパンプレミアに参加した。【全身ショット】黒のセットアップをクールに着こなしたRANプレミアムゲストとして参加。「20年ぶりということで、キャラクターたちがどんな時を過ごしたのか。アンディとミランダが、20年ぶりの1発目に何を話すのか楽しみです」と笑顔を見せた