¿·³ãÆüÊó¼Ò¤Îµ­¼Ô¤¬ºòÇ¯¡¢¿·³ã¸©µÄ²ñ¤ÎÄ£¼ËÆâ¤Ç¤Î¼èºàÃæ¡¢½ÅÀîÎ´¹­¸©µÄ¡Ê75¡Ë¤«¤éË½¹Ô¤µ¤ìÉé½ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸©·Ù¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¿·³ãÃÏ¸¡¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½ý³²ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿½ÅÀî¸©µÄ¤òÉÔµ¯ÁÊ¡Êµ¯ÁÊÍ±Í½¡Ë¤È¤·¤¿¡£¿·³ãÃÏ¸¡¤Ï¡¢Ë½¹Ôºá¤ËÅö¤¿¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤ä¾ð¾õÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30ÂåÃËÀ­µ­¼Ô¤¬ºòÇ¯10·î9Æü¡¢µÄ²ñÄ£¼Ë¤Î²ñµÄ¼¼Á°¤Ç¼ª¤ò¤½¤Ð¤À¤Æ¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¼¼Æâ¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¸©µÄ¤¬¡Ö²¿¤ò