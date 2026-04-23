任期満了に伴い今月行われた群馬県の富岡市長選挙で初当選した茂原正秀新市長が２３日に初登庁し、「市民ファーストの市政を目指す」と決意を述べました。 午前９時、多くの職員と支援者に拍手で迎えられ茂原正秀新市長が初登庁しました。茂原市長は、富岡市の市議会議員を２３年間務めた経験から、今の市の課題を解決したいと市長選挙に初めて挑戦し４人による激しい選挙戦を制しました。 茂原市長は市の職員たちを前に