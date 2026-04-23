赤城山の山頂付近の活性化に向けて群馬県前橋市の県立赤城公園に県が整備を進めてきたキャンプ場が２５日にオープンするのを前に２３日、報道機関向けの見学会が行われました。 県立赤城公園に新たにオープンするのは赤城大沼の湖畔に位置するキャンプ場「スノーピーク赤城キャンプフィールド」です。県立赤城公園は県が活性化を目的に整備を進めていて、今回約６万８０００平方メートルの