群馬の魅力を発信する「ぐんま特使」に伊勢崎市出身のラリードライバー新井敏弘選手と新井大輝選手の親子が新たに就任しました。 「ぐんま特使」に就任したのは、国の内外で活躍する伊勢崎市出身のラリードライバー、新井敏弘選手と新井大輝選手の親子です。特使に親子で就任するのは２人が初めてです。 ２２日に県庁で委嘱式が行われ、山本知事と県のマスコットのぐんまちゃんから委嘱状とＰＲ用の名