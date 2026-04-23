プロバスケットボールのＢリーグ１部、群馬クレインサンダーズは２２日に京都に勝って２シーズン連続のチャンピオンシップ進出へ王手をかけました。 サンダーズは、この日も持ち前の堅い守備からリズムを作り、攻撃へ転じました。この日は、ブラックシアー・ジュニアが両チーム最多の１７得点をマーク。さらに、細川が３ポイントを３本決めるなど活躍。８４対６６で京都を下し