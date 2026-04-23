俳優の高橋克実（65）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。妻について語った。司会の黒柳徹子が「あなたは50歳の時に長男が生まれて、その3年後にお嬢さんが生まれた。遅かったんだね、割とね」と紹介すると、高橋は「いや、だいぶ遅かったですね。今もう大変ですね」としみじみと話した。黒柳はさらに「奥さんは14歳年下なもんだから、とてもいいんですって」とも明かし、高橋は「体力が