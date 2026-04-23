いよいよゴールデンウイークが近づいてきました。4月24日（金）〜5月6日（水）の期間、東海道・山陽新幹線「のぞみ」は通常1・2号車に設定されている自由席がなくなり、全席指定席での運行となることから注意が必要です。もし予定の列車に乗り遅れた場合、手持ちの指定席特急券で後続の「のぞみ」普通車デッキに立って乗車できるほか、当日であれば後続の「ひかり」「こだま」の自由席に乗車できるということです。また自由席特急