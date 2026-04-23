俳優・モデルの長谷川京子が23日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）のジャパンプレミアに参加した。【横からショット】身体のラインが丸わかり…さすがのスタイルで着こなす長谷川京子プレミアムゲストとして参加。本作について長谷川は「20年前にリアルタイムで（『プラダを着た悪魔』を）拝見させていただいた。ただのファッション映画ではなく、働くこと、自分