山口県美祢市の「Mine秋吉台」（日本ジオパークネットワーク提供）国連教育科学文化機関（ユネスコ）は23日、パリで執行委員会を開き、貴重な地形や地質を持つ自然公園「世界ジオパーク」に、日本最大級のカルスト台地で知られる「Mine（みね）秋吉台」（山口県美祢市）を認定した。国内の世界ジオパーク認定は2023年の「白山手取川」（石川県白山市）以来、11地域目。教育活動や観光、地域振興への活用が期待される。秋吉台は