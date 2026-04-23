６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に臨むサッカー日本代表に向けて「広島からエールを送る会」が２３日、広島市内のホテルで行われた。Ｊリーグ広島の選手、監督として活躍した森保一監督（５７）、同県出身の下田崇ＧＫコーチ（５０）、中下征樹テクニカルスタッフ（４０）らが参加。森保監督は「目標はＷ杯優勝。皆さんの共闘があれば絶対に目標を達成できると思いますので、ぜひよろしくお願いします」と“第二のふるさと”