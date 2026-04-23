自民党は23日、人工知能（AI）政策に関する提言案を党会合で議論し、大筋で了承を得た。悪質な事業者に対する罰則の規定をAI法に追加することを検討するよう求める内容が入った。欧米や中国は「関連法などにより広範な権限を有する」として、緊急時に日本が情報を得られない事態に陥るのを防ぐ狙いがある。現行法は「イノベーション促進とリスク対応を両立させる」との方針に基づき、国に調査権限を与える一方で罰則など強制的