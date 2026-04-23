広島県呉市の市海事歴史科学館「大和ミュージアム」が２３日、大規模改修を終えてリニューアルオープンした。目玉展示の戦艦「大和」の１０分の１模型（全長２６・３メートル）に最新の研究成果を反映させたほか、展示品を約１８００点から約２１００点に増やし、デジタル展示を拡充させた。２００５年に開館した大和ミュージアムは、設備の老朽化などのため昨年２月に休館。１年２か月にわたって改修工事を行っていた。大和