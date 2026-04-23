ＴＷＩＣＥのＭＯＭＯ（２９）とＳＡＮＡ（２９）が映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開）のジャパンアンバサダーに就任し、２３日に都内で行われたプレミアイベントに登場した。オーダーメードだという真っ赤なドレスで登場した２人は、堂々たる姿でランウエー。ＭＯＭＯは体のシルエットがしっかり見えるロングドレスで、左肩の肩ひもを腕に落としたまま。ＳＡＮＡは背中を全披露させ「ネックリボンがポイント」とかわ