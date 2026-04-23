「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）によるYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が23日までに更新。カズレーザーがあの女優を「めっちゃ美人」と絶賛する場面があった。「美容」というテーマになると、カズレーザーは「山口智子さんと何度かご一緒してるんですよ。全番組でめちゃめちゃ酒を飲んでるんですけど、超美人ですよ」と切り出す。「生まれなのよ、工夫