殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(98)が、再審＝裁判のやり直しを求めている大崎事件です。 きょう23日、5回目の再審請求の協議が鹿児島地裁で開かれ、政府などが議論している裁判のやり直しについて定めた、いわゆる「再審法」の改正について、弁護団は検察官の不服申し立てを禁止する必要性を訴えました。 1979年、大崎町で男性が遺体で見つかった大崎事件。殺人罪などで10年間服役した男性の義理の姉・原口アヤ子さん(98