²Ö¤Ó¤é¤ÇÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡Ö¥Ú¥¿¥ë¥¢ー¥È¡×¤Î¸ÄÅ¸¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢º£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ±Ñ¸ì¤Ç²Ö¤Ó¤é¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Ú¥¿¥ë¡£¡Ö¥Ú¥¿¥ë¥¢ー¥È¡×¤Ï²Ö¤Ó¤é1Ëç1Ëç¤ò¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë½Å¤Í¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¸©¿â¿å»Ôºß½»¤Î¥ß¥ä¥®¥¿¥±¥ª¤µ¤ó¤¬ÆÈ¼«¤ËÊÔ¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥Þ¥ë¥ä¥¬ー¥Ç¥ó¥º¤Ç¤­¤ç¤¦23Æü¤«¤éºÇ¸å¤Î¸ÄÅ¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢90ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤