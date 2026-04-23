サッカー日本代表の森保一監督が２３日、広島市内で開催された「広島からエールを送る会」に出席した。また、日本代表から、広島にゆかりのある下田崇ＧＫコーチ、同テクニカルスタッフの中下征樹氏が来賓として出席した。会の中で行われたスペシャルインタビューでは、司会者からの「今大会で注目してほしい選手は誰ですか？」との質問に、森保監督は「監督の立場からは全員と言いたいが」と前置きしながら、「世界のトップ基