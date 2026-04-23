ギタリストの布袋寅泰（64）が4月16日、Instagramを更新。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（33）との2ショットを公開し、その姿が大きな注目を集めている。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 「張り詰めた空気の中、モンスターの眼は燃えていました」というコメントと共に投稿