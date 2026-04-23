【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25years Document-』（5月15日全国公開）より、ポスタービジュアルが解禁された。 ■Perfume3人の後ろ姿を大きくフィーチャー 今回解禁となったポスタービジュアルに写るのは、ライブの定番曲であり、あ～ちゃんの掛け声とともに手を挙げること