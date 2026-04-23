【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、4月6日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した最新シングル「USOTSUKI」のパフォーマンス映像を期間限定で公開した。 ■戻れない過去への後悔を綴った切ないリリックが淡い桜の色合いとマッチ 今回の映像で見どころとなるのは、春の息吹を感じさせる絶景の桜並木を舞台にしたパフォーマンス。 幻想的なロケーションのなかで披露された「USO