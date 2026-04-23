洋画家＝香月泰男のふるさと長門市での暮らしを中心にその生涯を描きます。ドキュメンタリー映画の主演キャストがきょう（23日）、発表されました。香月泰男の生涯を描く、映画「サンジュアンの木」。きょう、長門市のルネッサながとで監督を務める五十嵐匠さんがメインキャストを発表しました。香月泰男を演じるのは俳優の萩原聖人さんです。2022年に公開された映画「島守の塔」で五十嵐監督とタッグを組んでいます。萩原さ