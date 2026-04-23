【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ももいろクローバーZが、新曲「ムネモシュネ」を5月1日0時より各種音楽配信サービスにて配信リリースすることが決定。併せて、配信ジャケット写真も公開した。 ■ももクロ、新曲のテーマは“夏の記憶” 本楽曲は、「笑一笑 ～シャオイーシャオ！～」や、「The Diamond Four」「MYSTERION」などの過去アルバムリード曲も手が