春の高校選抜大会・卓球で4回目の優勝を果たした野田学園の関係者が、村岡知事に喜びを報告しました。世界ユース・日本代表4枠のうちすでに2人が代表入りを決めている野田学園。そのひとり中城瑛貴主将や橋津文彦監督らが、優勝旗を手に知事室を訪れました。先月（3月）、新潟で行われた高校選抜・男子学校対抗では、チャンスボールを逃さない持ち味の攻撃力を生かして愛工大名電などの強豪を破り、3年ぶり・4回目の優