関門海峡を一望できる火の山の山頂に新たな展望デッキが完成しました。夜間のライトアップなどもあり、新名所として注目を集めそうです。きょう（23日）は下関市の前田市長ら関係者がテープカットをして、新しい展望デッキ＝「ヒノヤマリング」の完成を祝いました。火の山山頂の旧展望台跡地に市がおよそ4億円かけて整備した「ヒノヤマリング」は、らせん状の二重のリングが空中で交差する構造になっていて、様々な角度から