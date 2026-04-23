国宝＝瑠璃光寺五重塔のおよそ4年にわたる「令和の大改修」が終わりきょう（23日）、記念の式典が行われました。式典には、村岡知事ら来賓や瑠璃光寺の檀家、そして同じ曹洞宗の僧侶などおよそ180人が出席しました。瑠璃光寺の五重塔は、2021月の秋からおよそ4年にわたり檜皮葺屋根の全面改修や防災施設の整備などを行い去年12月に工事を終えました。檜皮葺屋根の全面葺き替えはおよそ70年ぶりでした。改修中の、2024年には山口市