任期満了に伴い来月（5月）行われる防府市長選挙に会社員の有井 健雄さんが立候補することをきょう（23日）、表明しました。有井 健雄さん35歳は防府高校を卒業後、東京消防庁や防府市消防本部などで勤務したのち現在は県内の運送会社で会社員として働いています。（有井 健雄さん）「子どもたちも先行き不透明ななかこの日本でこれから幸せに暮らしていけるのかと…私も子供を持つ父親として非常に不安に思うことがあり私も大人の