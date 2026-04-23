演歌歌手田中あいみ（25）が23日、川崎市内で、「田中とジョージのみんな来てよLIVE！〜憲ちゃんもくるよね？〜vol．2」を行った。昨年、所ジョージ（71）制作、木梨憲武（64）プロデュース曲「NAZO with木梨憲武・所ジョージ」で紅白出場を目指すも「かすりもしなかった」と回想。所は「だから“かすり傷”という曲を作った」とし、同曲を初披露した。田中は紅白出場を再び目指して「駆け上がレオンで頑張ります！」と新居浜