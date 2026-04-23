40代からのタイミングで口癖や思考を見直してみませんか？語ってくれたのは、女性が内側と外側からキレイになれる方法を発信しているメンタルコーチでカリスマ人気ブロガーのワタナベ薫さん（58歳）。人生を前向きに過ごすヒントをお届けします。※ この記事は『自分を大切にする小さな習慣80』（PHP研究所）より一部抜粋、再構成の上作成しております。「もう若くはないのだから」という言葉で老化は加速する「もう若くはないの