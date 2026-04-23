起業家かつソフトウェアエンジニアのエイドリアン・クレブス氏が、エンジニアが集うコミュニティ「Hacker News」の投稿を分析し、AIによるデザインが氾濫しているという結果についてブログにまとめています。Show HN submissions tripled and now mostly share the same vibe-coded lookhttps://www.adriankrebs.ch/blog/design-slop/Hacker Newsでは、「Show HN」として自分が作ったものを披露する文化があります。かつてはDropbo