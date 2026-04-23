BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、4月6日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した最新シングル「USOTSUKI」のライブ映像を期間限定で公開した。【動画】エモい…！STARGLOW「USOTSUKI」ライブ映像今回の映像で見どころとなるのは、春の息吹を感じさせる絶景の桜並木を舞台にしたパフォーマンスだ。幻想的なロケーションのなかで披露された「USOTSUKI」