秋元康氏（67）が新たに総合プロデュースを手がけるシアターボーイズグループ「Cloudten」（クラウドテン）が23日、都内でお披露目された。個性豊かな30人で、最年少は13歳。男女問わずグループが乱立する時代に、ダイバーシティ東京プラザ6階の専用劇場で日々公演を重ねるスタイルで挑む。◇◇◇初めてフラッシュを浴び、30の個性が輝いた。初々しい笑顔を見せつつ、3つのグループに分かれて楽曲「さりげな